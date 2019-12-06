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Новая система оплаты труда учителей напрягла Кремль

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В предложении Совета Федерации нашли возможные проблемы, сообщает DEITA.RU.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Совета Федерации о единой системе оплаты труда учителей по всей стране. Как пишет РБК, в администрации президента этот вопрос еще не обсуждали.

Так, Песков отметил, что видит в таком предложении некоторые проблемы и риски. В Кремле, безусловно, тоже в курсе возможных проблем из-за нововведений.

Ранее сообщалось о том, что Совет Федерации выступил с предложением создать единую систему оплаты труда российским учителям. Проще говоря, предлагается уравнять зарплаты учителей по стране.

Елена Миронова

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