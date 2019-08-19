Приморское село Молчановка отпраздновало 120-летний юбилей открытием новой спортивной площадки, сообщает DEITA.RU.

Чем же так примечателен обычный летний день, который запомнится трёмстам жителям села.





Село Молчановка Сергеевского поселения на севере Партизанского района - населенный пункт, каких немало в приморской глубинке. 120 лет назад здесь поселились труженики лесозаготовительной отрасли, обеспечивая экономику края отборной древесиной. В юбилейный день рождения Молчановке преподнесли чудесный подарок: современную спортивную площадку с тренажёрами и местами для отдыха, установка которой состоялась в рамках губернаторской программы «1000 дворов». Эта площадка стала одной из десятков, которые открываются сейчас на территории Партизанского района и по всему Приморью.





Теперь селяне всех возрастов могут наравне с жителями городов не только заниматься физической культурой и спортом на удобных тренажёрах, но и собираться просто для отдыха и комфортного провождения времени с маленькими детьми. Это место станет центром притяжения для самих селян и часто навещающих их родственников. По словам местных жителей, открытие новой площадки для села - большое событие. Они очень рады, что масштабные программы не обходят стороной приморскую глубинку. В честь большого юбилея глава региона прислал жителям села приветственный адрес. Кроме того, впервые за более чем вековую историю села его жителям вручили звания «Почётный гражданин».





Напомним, что программа 1000 дворов была запущена в ноябре прошлого года. На ее реализацию было заложено 1,2 млрд рублей в бюджете Приморья. По ней в крае будет отремонтировано в этом году 1003 двора во всех муниципальных районах края

Фото Сергей Клепацкий