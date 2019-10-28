Новая спортплощадка появилась в посёлке Приморья

Большую многофункциональную спортивную площадку открыли в приморском посёлке Новошахтинском, сообщает DEITA.RU.

Суббота в посёлке началась с радостного события - открытия долгожданной спортплощадки. Несмотря на пасмурную погоду, у жителей посёлка было радостное настроение. Спортивный объект представляет собой хоккейную коробку достаточно большой площади. Летом территория служит стадионом, удобное резиновое покрытие подходит для пробежек. Зимой же площадка превращается в отличный каток. Кроме того, спортивная площадка оборудована кольцами для баскетбола, а также сеткой для игры в волейбол. Помимо этого, уголок с тренажерами позволит любому желающему поддерживать себя в форме.

Стоит отметить, что задолго до торжественного открытия площадка начала пользоваться большой популярностью у местных жителей. Исполняющая обязанности главы Новошахтинского Ольга Пенькова рассказала, что спортплощадку активно использует местная школа, а также детвора посёлка.

«Мы только когда её построили, ещё было много недоделок, начинали только трибуны монтировать. Как только мы залили резиновой крошкой саму поверхность — всё! Через три дня дети оттуда не выходят», — отметила Ольга Николаевна.

Большая оборудованная спортплощадка послужит жителям Новошахтинского не только в качестве спортивного объекта, но и социально значимого места.

Софья Корф