Отдельный тариф за вывоз мусора появится в Приморье в октябре этого года, но "двойной платы не будет", сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

приморцев заверили, что из-за перехода на новую систему обращения с отходами плата за вывоз мусора не изменится. но появится отдельный тариф.

По словам заместителя губернатора Елены Пархоменко, тариф на вывоз мусора будет утвержден в октябре этого года, но взиматься он будет с января 2020 года. К новому году управляющие компании должны будут уменьшить тарифы на содержание жилья. таким образом, через полгода в квитанциях ЖКХ у приморцев появится новая коммунальная услуга, но "двойной платы за вывоз мусора не будет".

«Размер платы за вывоз мусора будет единым для всего края. Исключением может стать решение самих собственников жилья оставить его в том же виде», – уточнила Елена Пархоменко.

Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость услуги на вывоз мусора не должна будет превышать 70 рублей, при этом как будет вестись расчет - исходя из количества жильцов или квадратных метров, пока не уточняется.

Удержать цену необходимо будет региональному оператору по работе с отходами ТБО, которого выбрали в середине июня. Напомним, им снова стал бывший регоператор МУП «Спецзавод №1», который переименовали в КГУП «Приморский экологический оператор» и перевели из муниципальной собственности в краевую. Именно этот оператор не смог начать мусорную реформу в начале этого года в Приморье, и к его работе у краевых властей были публичные замечания.

Иван Юрьев