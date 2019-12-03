Новая точка протеста зреет в столице

Новая точка протеста рождается в столице Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Официально в российском законодательстве понятия «точечная застройка» вообще не существует. Попытки как-то ввести ее в правовое поле делались как «снизу», так и «сверху», но без особого энтузиазма. Так, несколько лет назад граждане создали петицию на сайте «Российская общественная инициатива». Активисты обращали внимание на то, что в столкновениях с интересами бизнеса интересы жителей в большинстве случаев оказываются в проигрыше. А потому предлагали ввести в Градостроительный кодекс понятие «точечная застройка» и давать разрешение на нее исключительно с согласия 2/3 жильцов домов, примыкающих к будущему зданию. По мнению авторов петиции, необходимо не каждый раз высказывать свой некий локальный протест, а закрепить «правила игры» на уровне федеральном. А чтобы недобросовестным застройщикам и коррупционерам неповадно было, ввести административную и уголовную ответственность за несогласованную «точечную застройку» Петиция та поддержкой широких масс не пользовалась, и, набрав слегка за полторы тысячи подписей, осталась в сетевых архивах.

Другое дело – разговоры на уровне верхнем. Осенью 2019 года «точечной застройкой» озаботился аж сам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Спикер российского парламента предложил создать рабочую группу по введению в перспективе запрета на «точечную застройку» в стране. Даже срок по разработке и внесению в Госдуму назвали – до конца 2019 года. И вице-премьер Виталий Мутко вроде бы с предложением согласился, но как-то по-особенному. Мол, одними запретами проблемы жилищного строительства не решить.

Пока же на высоком уровне ведутся какие-то свои дела, на местах происходят дела свои. Едва ли не в каждом крупном городе в уже сложившийся квартал пытаются «посадить» еще один, как правило, высотный, дом. Нагрузка на инженерную и транспортную инфраструктуру растет, личный автотранспорт жильцам парковать негде, из дома быстро по образовавшимся пробкам не выехать и назад не приехать, детей в ближайшие школу и детский сад не приведешь – мест нет. После пикетов и протестов жителей власти порой «сдают назад», отбирая ранее выданное разрешение на строительство. А порой и не «сдают», прислушиваясь к протестам потенциальных жильцов новых «высоток», заплативших деньги за не построенные квартиры.

Об очередном конфликте, связанном с «точечной застройкой», рассказывает «Золотой мост». Как пишет издание, пересечение улиц Шошина и Карбышева в районе домов Шошина, 19 и Карбышева, 24, может стать еще одним протестным очагом с транспарантами, пикетами и жалобами в различные структуры. Здесь очередной застройщик планирует еще раз потеснить и уплотнить существующий с конца 1970-х годов жилой квартал.

«Еще раз» - потому что район этот уже уплотняли 6 лет назад со сдачей домов Карбышева 22 и 22А. Жителей в районе прибавилось значительно, а вот мест для парковки не слишком. Проезды разве что. Потому даже в будний день, когда большая часть граждан на работе, проехать к верхней «строчке» домов улицы Карбышева №34-44 проблематично.

Но это еще не конец истории одного из «БАМовских» микрорайонов. Полмесяца назад здесь опять началась строительная активность: самосвалы начали вывозить грунт с места предполагаемого строительства очередной многоэтажки. Как отмечает издание «Золотой мост», теперь на Карбышева можно ожидать вспышки протестов: от обращений и жалоб в адрес властей до митингов и пикетов.

Дмитрий Санников