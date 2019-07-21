Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD), сообщает DEITA.RU.

Об этом на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

По словам министра, эта научная степень более точно учитывает управленческие и организаторские компетенции в науке. При этом остальные ученые степени останутся прежними.

Цель образовательного интенсива «Остров 10-22» в Сколково - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. В интенсиве принимают участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных НОЦ, предприниматели, ученые и представители органов власти.

Дмитрий Санников