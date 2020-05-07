Новая услуга с банковскими картами стала популярна среди россиян

В период самоизоляции россияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом журналистам РБК рассказали представители крупных российских банков.

Даже те кредитные организации, которые ранее не оформляли подобный продукт, например Промсвязьбанк и «Открытие», решили наладить выпуск цифровых карт.

Данная карта отличается тем, что клиент не получает в руки даже небольшой отрезок пластика – всё происходит в цифровом пространстве. Однако картой можно пользоваться вполне ощутимо – при оплате товаров в магазине, например, но для этого необходимо будет зарегистрировать карту в мобильном кошельке.

Для оформления карты также можно не приезжать в офис бака – все операции проходят в режиме «онлайн». Так, в мобильном приложении Сбербанка стали в три раза чаще активировать карты в сутки, если сравнивать интерес россиян к такому банковскому продукту с показателями начала марта, пишет «Коммерсант». Банки МТС, ВТБ и «Русский стандарт» также отмечают увеличение спроса на цифровой продукт.

Стоит отметить, что Роспотребнадзор ещё в середине марта напомнил, что наличные деньги могут быть каналом для инфицирования. В некоторых магазинах можно наблюдать призыв отказаться от оплаты товаров наличными в пользу безналичной оплаты.

Ранее сообщалось о вероятном усилении режима на территории Приморского края. Глава региона Олег Кожемяко рассказал о том, что санитарные меры планирует усилить на некоторых предприятиях, в магазинах, автобусах и такси. Однако повлиять на ситуацию могут и сами приморцы, проявив ответственное отношение к введенным мерам.