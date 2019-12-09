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Новая война: Китай будет смеяться последним

НОАК

Китайское издание «Хуаньцю шибао» анализирует возможные последствия столкновения цивилизаций и новой холодной войны, сообщает DEITA.RU.

Китайское издание обращает внимание читателей на то, что отдельные представители американской элиты намерены полностью разрушить отношения США и Китая.

Как считают китайские аналитики, в области экономики между Китаем и США сейчас происходит торговая война, и налицо явная тенденция к «потере контактов» в высокотехнологичной области. Идеологические нападки США особенно агрессивны, а методы атак китайцы называют примитивными и грубыми.

Как напоминает китайское издание, холодная война между США и СССР не случилась в одночасье, а постоянно развивалась на фоне ожесточенного противостояния между сторонами.

«Хуаньцю шибао»  считает, что Китаю не нужно демонстрировать открытое соперничество с Соединенными Штатами и жесткую силу. Следует превзойти Америку в прочности и гибкости политики, а также оказаться лучше в плане стратегии и маневренности. Китай постоянно развивается и, несмотря на негативное отношение Америки, чувствует себя как рыба в воде. Как подчеркивает издание, если Китай будет энергично двигаться вперед, в конечном итоге именно они будут смеяться последними.

Дмитрий Санников

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