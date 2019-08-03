Число медицинских организаций в России продолжило сокращаться в 2018 году, сообщает DEITA.RU по данным Минздрава.

По итогам 2018 года в России насчитали 7318 медицинских организаций, в том числе 6228 оказывающих медицинскую помощь населению.

А вот в 2017 году в стране действовало 7529 медорганизаций, в том числе 6381 оказывающая медицинскую помощь населению. Сокращение произошло за счет стационарного звена (с 3966 до 3903 больничных организаций), в амбулаторном, напротив, наблюдается небольшое увеличение медучреждений (с 1118 в 2017 г. до 1219 в 2018-м).

Диспансеров в России за год стало меньше: с 654 до 640. Особо выделим, что численность коечного фонда уменьшилась почти на 10 тысяч – с 1 054 528 до 1 044 875.

Несмотря на различные оптимизации медицинских учреждений, врачей и медицинских сестер все так же не хватает. По экспертным подсчетам, сегодня в системе российского здравоохранения не хватает 100 тысяч только средних медицинских работников.

Дмитрий Санников