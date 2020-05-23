Новая загадка пандемии: Какой стороной нужно правильно носить маску

Масочный режим введен в Приморском крае с 30 апреля текущего года и предполагает использование маски в качестве защиты здоровья в условиях пандемии. Многие знают, что медицинскую маску, с которой у людей ассоциируются медики, необходимо носить не более двух часов. А вот какой именно стороной надевать обязательный аксессуар современности – цветной или белой наружу, – остаётся загадкой, ответ на которую искал корреспондент ИА DEITA.RU.

При покупке маски в аптеке Владивостока, фармацевт уверил корреспондента, что маску следует надевать белой стороной наружу. В тоже время один из врачей города, на вопрос журналиста лишь скинул публикацию, в которой было указано, что маску следует надевать лишь цветной стороной наружу.

Так – так, уже появляются разногласия! А что на сей счёт нам советуют в Сети? На портале «Тверьлайф», например, утверждают, что «большое значение» имеет то, какой стороной надевать маску.

«Цветная наружу, если человек болеет. Цветная внутрь, если здоров. Если стороны по цвету одинаковые, тогда не имеет значения», – врач тверской «скорой помощи» Олег Грек дал ответ изданию «Тверьлайф».

На сайте опубликовали и популярное изображение, на котором указано различие в сторонах маски. Так, если маска расположена белой стороной к лицу, фильтр не даёт бактериям от человека в маске попасть в атмосферу. Если же маска расположена голубой стороной к лицу, то человек защищает себя от бактерий из вне.

Однако с такими словами в корне не согласен известный российский телеведущий и общественный деятель доктор Александр Мясников. В видеоролике на youtube-канале «Стопкоронавирус.рф» доктор весьма эмоционально высказался на данную тему. Специалист заявил, что это «бред», приведя в пример именно это изображение.

«Конечно, это бред! Надевать медицинскую маску можно любой стороной, главное, чтобы жёсткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС России», – подытожил Александр Мясников.

Для разъяснения подобной «загадки пандемии» корреспондент ИА DEITA.RU обратился к президенту Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталье Назаренко. Если рассматривать именно медицинские маски, по словам специалиста, их отличает качество материалов, многослойность, и наличие регистрационного удостоверения, которое оформляется Росздравнадзором, и основное их предназначение – внутрибольничное использование. Для защиты в быту можно использовать и другие виды масок - санитарно-гигиенические маски, тканные, трикотажные, с возможностью вставки фильтрующего слоя. Для того, чтобы понять, как носить медицинскую маску, желательно ознакомиться с инструкцией производителя.

«Чаще всего, нет разницы, каким слоем к лицу носить маску – белым, или цветным, потому что основной фильтр находится посередине, а два барьерных слоя расположены по краям. Но всё же есть некоторые производители, которые изготавливают маску, у которой одна сторона является водоотталкивающей, а другая сторона – влаговпитывающей. Поэтому опираться нужно на рекомендации производителя и читать инструкцию, которая обычно пишется на упаковке», – отметила Наталья Назаренко.

Значит перед тем, как распаковать новую маску, внимательно изучаем инструкцию, а надев маску, не забываем правильно зафиксировать маску при помощи крепления на носу, для плотного прилегания защитного аксессуара. Получается, что главное в этом вопросе – внимательность, именно это качество может помочь спасти, без преувеличения, не одну жизнь.