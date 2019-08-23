Считанные дни остались до запуска новых поездов, которые будут курсировать по островной железной дороге, сообщает DEITA.RU. По новым путям пойдут три ж/д состава, изготовленных в Московской области. В следующем году ожидается поставка еще четырех.

В первый рейс новый общественный транспорт отправится 30 августа – в день торжественного открытия перешитой железной дороги. Ранее решение о замене старых поездов принял глава области Валерий Лимаренко. По его мнению, обновление железнодорожной инфраструктуры должно быть комплексным.

«Вместе с широкой колеей сахалинцы получат и самый современный подвижной состав, смогут путешествовать на пригородных маршрутах быстро и с комфортом. К тому же, в новых составах предусмотрены специальные подъемники и места для людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Новые скоростные поезда модификации РА-3 уже прибыли на Сахалин. Рельсовые автобусы РА-3 развивают скорость до 120 километров в час. Составы двухсекционные, каждый способен перевозить по 231 пассажира. Поезда оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализациями. В них есть кондиционер, светодиодное освещение и обеззараживатель воздуха.

Прибывшие поезда будут курсировать по трем направлениям: Южно-Сахалинск – Томари, Холмск – Томари и Южно-Сахалинск – Корсаков. По третьему маршруту новый состав будет выполнять функцию «аэроэкспресса», связывая аэропорт в Хомутово с Корсаковом и селом Дальним.

Направления по следующим четырем поездам, которые прибудут на остров в 2020 году, пока прорабатываются в правительстве Сахалинской области. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Жоголева, маршруты будут определены с учетом требований и нужд жителей острова.

«Составы предназначены для пригородного сообщения, чтобы люди могли быстро добраться на работу, на дачу, в больницу», – подчеркнул замминистра.

Транспортное сообщение с северными районами Сахалина будут обеспечивать поезда дальнего следования. Они тоже станут более комфортными – в следующем году планируется закупить 18 пассажирских вагонов новой серии. Их уже строят на Тверском заводе. С учетом климатических особенностей острова они будут сделаны из нержавеющего металла, а также оборудованы всеми средствами комфорта. Таким образом, в 2020 году треть железнодорожных вагонов области полностью обновится.

Ранее на остров уже поступило 138 вагонных тележек с Тверского вагоностроительного завода. Они необходимы, чтобы использовать железнодорожный транспорт на обновленной широкой колее. Это полностью закрывает потребности «Пассажирской компании «Сахалин», которая перевозит более 700 тысяч человек ежегодно.

Напомним, что на Сахалине до недавнего времени действовала узкоколейная дорога с шириной 1067 миллиметров, принятой в Японии. Из-за этого подвижные составы приходилось переделывать, грузовые вагоны проходили дорогостоящую перестановку колесных пар. В начале лета перешивка железной дороге вышла на финишную прямую. По инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко на время ремонта перевозка жителей и гостей региона организована тремя видами транспорта: поездами, автобусами и самолетами.

Дмитрий Шевченко