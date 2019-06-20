В среду, 19 июня, уникальное краевое медицинское учреждение получило высокотехнологичное оборудование на общую сумму 3 204 625 рублей, сообщает DEITA.RU.

Современная лаборатория для проведения анализов крови сработает качественнее и быстрее почти в два раза. Новый аппарат УЗИ может провести диагностику не только практически всего организма, но и является мобильным. При необходимости его можно упаковать и доставить прямо к пациенту. Немаловажный «аксессуар» для госпиталя ветеранов войн – новые тележки. Их можно «настроить» для каждого пациента индивидуально. Современное оборудование, которое передала в госпиталь ветеранов войн операционный директор благотворительного фонда «Память поколений» Надежда Халдеева, оказывает неоценимую диагностическую помощь в лечении ветеранов Приморского края. Отметим, что благотворительный фонд уже во второй раз оказывает помощь КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». В прошлом году госпиталю был предан аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с необходимыми комплектующими на сумму более 3,5 миллионов рублей.

Союз десантников России - одним из учредителей фонда «Память поколений», который возглавляет первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. В приморском отделении Союза десантников России помогли составить необходимый перечень оборудования и курировали его прохождение на всех этапах.

«Благодаря совместной работе с благотворительным фондом «Память поколений» современное оборудование уже работает и помогает. В госпитале проходят лечение участники боевых действий», - рассказал руководил краевого отделения Союза десантников России Андрей Водеников.

Например, современный аппарат УЗИ, который поступил в госпиталь, может проводить диагностику почти 30 пациентам в день, он прост управлении и уже успешно работает, в чем смогли убедиться гости госпитали и многочисленные журналисты.

«Сегодня – очень важное мероприятия, ставшее уже традиционным - передача высокопрофессионального медоборудования нашему госпиталю ветеранов, - рассказал управляющий приморский отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Радюшкин. - Для нас очень важно оказать помощь Фонду «Память поколений». Можно вспоминать, например, о подвигах наших ветеранов в годы Великой Отечественной войны, но необходимо доказывать делами наше уважение, память – ведь, в первую очередь, мы им благодарно за наше настоящее.

Сегодня госпиталю ветеранов современное оборудование на сумму в 3,2 миллиона рублей. Это диагностическое оборудование, которое помогает улучшить качество медицинского обслуживания.

Современное оборудование¸ которое было передано благотворительным Фондом «Память поколений» осмотрел врио вице-губернатора края – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

«Хотелось бы сказать слова благодарности от имени администрации Приморского края Фонду «Память поколений» и благотворителям за проекты, которые они реализуют в Приморье. Поставку медицинского оборудования всегда сложно переоценить, и что касается нынешнего – оно также необходимо.

Важно, что помимо федеральных программ и инициированных губернатором краевых программ есть помощь в оснащении оборудованием и со стороны благотворительных организаций, - сказал Виктор Фисенко. - Например, в прошлом году было поставлено современное оборудование для реанимации – аппарат искусственной вентиляции лёгких. Сейчас поставка современного лабораторного оборудования – ультразвуковое, которое позволит сделать помощь более качественной и доступной и позволит централизованно хранить лабораторные исследования в оцифрованном виде. Добавлю, что госпиталь ветеранов войн задействован в нацпроекте по демографии и здесь необходимо отметить уникальность нашего госпиталя и ту работу, которую начальник госпиталя и коллектив проводят.

За четыре месяца бываю здесь третий раз, в мае госпиталь посетил губернатор. И, разговаривая с пациентами о качестве обслуживания, комфортности пребывания слышим положительные отзывы. А возникающие вопросы касаются того, что еще, на взгляд пациентов, можно улучшить. Хотелось бы отметить, что главный врач - начальник госпиталя ветрено войн Валерий Приходько общается с пациентами и, получая от них «обратную связь», стремится к тому, чтобы ветераны были максимально довольны комфортом и медицинской помощью», - сказал врио вице-губернатора края.

Инна Эстрина