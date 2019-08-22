Приморцы проходят обследования на новом, современном медицинском оборудовании, сообщает DEITA.RU.

В главном медучреждении Михайловского района установлено новое цифровое оборудование – флюорограф и маммограф. Так, из 5173 жителей, которые в этом году должны пройти углубленное обследование, 45% уже побывали на осмотре. Всего в Михайловском районе проживают более 23 тысяч человек. Кроме того, здесь скоро откроют дневной стационар для онкологических больных, сейчас медучреждение находится в процессе получения лицензии на оказание помощи таким пациентам.

Новое оборудование позволяет более быстро и качественно проводить диагностику здоровья, отмечают специалисты. Старое оборудование уже не справлялось с нагрузкой, но еще вполне годно, и его отправили в участковую больницу села Ивановка. Его жителям теперь не придется ехать за флюрографией в районный центр.

А жители сел Дубки, Дальнее и Песчаное теперь смогут получать качественную первичную медико-санитарную помощь – в этих населенных пунктах открылись новые ФАПы. В районе активно ведется и модернизация материально-технической базы детских медучреждений. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, главные задачи в сфере здравоохранения – это снижение смертности, активизация диспансеризации населения и привлечение квалифицированных кадров в медучреждения края. Для этого краевыми властями принят закон о поддержке молодых специалистов, гарантирующий им различные льготы. Кроме того, на приобретение нового оборудования в краевом бюджете предусмотрено почти 3 миллиарда рублей, еще 700 миллионов направлено на капремонт 41 лечебного учреждения. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Михаил Светлов