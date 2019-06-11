Во вторник, 11 июня, начали устанавливать новое медицинское оборудование в детскую поликлинику №5 во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала главный врач медучреждения Александра Горшкова, в настоящее время в поликлинике устанавливают современное офтальмологическое оборудование. Новое оборудование устанавливают в отремонтированные помещения детской поликлиники. «За 3,5 месяца в поликлинике был сделан новый ремонт. У нас появились новая регистратура, холл с игрушками, два входа для больных и здоровых детей, где установили автоматические двери. Также открылась комната матери и ребенка, и был приведен в порядок кабинет дежурного врача», - рассказала главврач детской поликлиники.

Отметим, что ремонтные работы обошлись в 10,5 миллиона рублей. Средства на работы были выделены в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» и по поручению губернатора Олега Кожемяко. К поликлинике приписано более 10,5 тысяч детей, проживающих во Фрунзенском районе города.

В конце июля планируется поступление диагностического оборудования для ЛОР-отделения: лор-комбайн, цифровой рентген-аппарат и оборудование для зала ЛФК. Новое медоборуджование было приобретено в рамках целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», а средства выделены из федерального бюджета. Общий сумма составила 21 миллион рублей.

Иван Крышан