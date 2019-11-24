telegr wh call

Новости

Новое место для заработка нашли столичные эвакуаторы - фото

24 Ноябрь 2019, 12:29

Женщины станут работать меньше со следующей недели

24 Ноябрь 2019, 11:59

Украинские моряки потеряли трусы в России

24 Ноябрь 2019, 11:29

Открыто: мэрия порадовала столичных жителей

24 Ноябрь 2019, 10:35

Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

24 Ноябрь 2019, 10:18

«Через две сплошные» — жесткое ДТП попало на камеру

24 Ноябрь 2019, 09:45

Проект большого дальневосточного моста одобрил Росавтодор

24 Ноябрь 2019, 09:15

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем матери

24 Ноябрь 2019, 08:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новое место для заработка нашли столичные эвакуаторы - фото

Эвакуатор

Новое хлебное место нашли работники эвакуаторов в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU в воскресенье, 24 ноября.

Паблик dpskontrol125rus опубликовал кадры, как эвакуатор грузит одиноко стоящую машину около гипермаркета детских товаров «Бубль Гум». Это случилось на одностороннем проезде, который соединяет улицу Светланскую и Ивановскую в районе площади Луговой.

Напомним, автомобилисты дальневосточной столицы давно жалуются на отсутствие в городе хороших парковочных мест. При этом многие даже готовы платить за стоянку, главное, чтобы стоянка была хорошей и в шаговой доступности к месту назначения.

На сегодняшний день самое популярное и любимое место эвакуаторщиков — улица Русская.

Екатерина Брязгунова

фото

Читайте также:

«Убираем свои ведерки»: эвакуаторы вышли на «охоту» во Владивостоке

Новая подстава от ГИБДД шокирует водителей

Горожане возмущены «бизнесом» города, ГИБДД и эвакуаторов

Популярное

Пенсионный фонд дал возможность выхода на пенсию раньше срока

В дома приморских «карасиков» зашла техника

Свидание с совершеннолетней дамой печально закончилось для школьника

Владивостокцы требуют изменить новую маршрутную сеть автобусов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...