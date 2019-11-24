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Новое место для заработка нашли столичные эвакуаторы - фото
Новое хлебное место нашли работники эвакуаторов в дальневосточной столице, сообщает DEITA.RU в воскресенье, 24 ноября.
Паблик dpskontrol125rus опубликовал кадры, как эвакуатор грузит одиноко стоящую машину около гипермаркета детских товаров «Бубль Гум». Это случилось на одностороннем проезде, который соединяет улицу Светланскую и Ивановскую в районе площади Луговой.
Напомним, автомобилисты дальневосточной столицы давно жалуются на отсутствие в городе хороших парковочных мест. При этом многие даже готовы платить за стоянку, главное, чтобы стоянка была хорошей и в шаговой доступности к месту назначения.
На сегодняшний день самое популярное и любимое место эвакуаторщиков — улица Русская.
Екатерина Брязгунова