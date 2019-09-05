Очередное мошенничество с камерами обсуждается в интернете, сообщает DEITA.RU.

Камеры видеофиксации используют нечестно: в неположенных местах водителя провоцируют совершить обгон. Увеличение скорости и сам момент фиксирует камера автомобиля. Причем автомобиль, который вы захотите обогнать, оснащен двумя камерами. Они смещены в сторону разделительной линии дороги и к левому боку машины. В салоне этого авто можно различить монитор, на который передается изображение ситуации на дороге. При этом водитель необычно оснащенного ТС мчится на максимально допустимой скорости, пока впереди не появится участок, где обгон запрещен. После этого он резко тормозит и еле плетется. Таким образом водителей провоцируют нарушить ПДД.

Анастасия Туркова