Новое наказание ждет водителей, покинувших место ДТП

Вместо лишения прав можно заплатить деньги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».



Власти Петербурга хотят ввести новый штраф. Его предусмотрели для водителей, которые оставляют место ДТП.

По действующему закону за такое правонарушение можно лишить прав, однако в скором времени водители из Петербурга смогут заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Пока окончательное решение не принято. Сообщается, что предложение поступило на заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности.

Елена Миронова