Новое назначение состоялось в правительстве Приморского края

Новый министр работал в Амурской и Сахалинской областях, сообщает DEITA.RU.

Новые кадровые изменения произошли в правительстве Приморья. К работе на посту министра финансов приступила накануне, 21 января, Анна Харченко. Исполнявшая эти обязанности ранее Ольга Коваль станет первым замом министра, сообщает краевое правительство.



Ранее Анна Харченко занимала аналогичную должность в статусе и.о. в Сахалинской области, с 2009 по 2016 годы работала замом министра финансов в Амурской области. С 2000 до 2009 трудилась в администрации города Тында. Имеет два высших образования.

Светлана Алеутская