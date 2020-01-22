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6 Декабрь 2019, 18:15

Новое назначение состоялось в правительстве Приморского края

Администрация Приморского края

Новый министр работал в Амурской и Сахалинской областях, сообщает DEITA.RU.

Новые кадровые изменения произошли в правительстве Приморья. К работе на посту министра финансов приступила накануне, 21 января, Анна Харченко. Исполнявшая эти обязанности ранее Ольга Коваль станет первым замом министра, сообщает краевое правительство.

Ранее Анна Харченко занимала аналогичную должность в статусе и.о. в  Сахалинской области, с 2009 по 2016 годы работала замом министра финансов в Амурской области. С 2000 до 2009 трудилась в администрации города Тында. Имеет два высших образования.

Светлана Алеутская 

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