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Новое назначение состоялось в правительстве Приморского края
Новый министр работал в Амурской и Сахалинской областях, сообщает DEITA.RU.
Новые
кадровые изменения произошли в правительстве Приморья. К работе на посту
министра финансов приступила накануне, 21 января, Анна Харченко. Исполнявшая эти
обязанности ранее Ольга Коваль станет первым замом министра, сообщает краевое
правительство.
Ранее Анна Харченко занимала аналогичную должность в статусе и.о. в Сахалинской области, с 2009 по 2016 годы работала замом министра финансов в Амурской области. С 2000 до 2009 трудилась в администрации города Тында. Имеет два высших образования.
Светлана Алеутская