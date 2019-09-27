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Новое оборудование для спасения детских жизней закупили в Приморье
27 Сентябрь 2019, 23:31
С новым оборудованием ознакомился врио вице-губернатора края, сообщает DEITA.RU.
В детской краевой клинической больнице №1 появилось новое современное оборудование для очищения крови маленьких пациентов. Как сообщили в краевой администрации, с новым оборудованием ознакомился врио вице-губернатор края Виктор Фисенко и представитель ВТБ Александр Ерофеев.
По данным департамента здравоохранения Приморского края, аппарат был закуплен на деньги ВТБ. Отметим, что компания проводит ежегодную благотворительную акцию «Мир без слез». В ее рамках выделяются деньги на помощь детским больницам.
Аппарат для приморской больницы стоит 2,8 млн рублей. Это аппарат для проведения высокоэффективных процедур очищения крови. Машина уже спасла несколько детских жизней.
Как отметила главврач больницы Надежда Горелик, этот аппарат в разы повышает шансы маленьких пациентов в тяжелых состояниях: сепсис, острое повреждение почек.
Как отметили в профильном департаменте, приморские больницы становятся участниками акции от ВТБ не в первый раз. Компания уже дважды выделяла деньги на покупку необходимого оборудования в больницы региона. Например, в 2008 году был закуплен комплекс для реабилитации в противотуберкулезную больницу. А в 2017 году - оборудование для палаты пробуждения после операций.
Оснащение детских больниц все необходимым проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».
Елена Миронова