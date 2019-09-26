Новое оборудование закуплено в приморскую больницу

В Клиническую больницу №2 закупили новое современное оборудование, сообщает DEITA.RU.

Теперь в отделении сосудистой хирургии и реанимации есть 49 единиц нового современного оборудования. Такие технологии помогут в борьбе с заболеваниями, в том числе и онкологией. Это большой для развития медицины не только во Владивостоке, но и во всем крае. Ведь очень часто пациентов из небольших сел и городов отправляют на дополнительное лечение в столицу.

Такая большая партия оборудования – первая, за долгое время. Такая покупка обошлась краевому бюджету в 400 миллионов рублей. Но это далеко не последние «покупки» - до конца года в больнице появятся еще 258 единиц оборудования.

В больнице поступило современное, а главное эффективное и нужное оборудование. Пока технику распределяют и подключают, также медицинским работникам придется пройти обучение на новой технике.

«Тысячекоечная» в этом году также получит и операционные столы, светильники, автоматический инжектор-шприц, гармонический скальпель и другое необходимое техническое оснащение.

Новое оборудование и современное техническое оснащение Клиническая больница №2 получит в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края». А борьба с онкологическими заболеваниями – одно из главных ее направлений.

На осуществление регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Приморью выделили около 1,5 миллиарда рублей. Напомним, что до конца этого года в Приморье появятся пять центров амбулаторной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Всего же, в рамках регионального проекта, запланировано открыть 11 таких учреждений.

Екатерина Кононенко