Эксперты Международного валютного фонда поддержали проведение новой пенсионной реформы в Бразилии, сообщает DEITA.RU.

По итогам визита в латиноамериканскую страну, эксперты заявили, что проведение пенсионной реформы является важным условием для сокращения неравенства. МВФ рекомендовал бразильским парламентариям повысить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и до 62 лет для женщин, а также снизить пенсионные выплаты госслужащим.

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес пригрозил уйти в отставку, если повышение пенсионного возраста не будет утверждено. Президент южноамериканской страны Жаир Болсонару пытается самоустраниться от реформ, заявив, что в экономике не разбирается и доверяет финансово-экономическую сферу профильному министру.

Граждане Бразилии в большинстве своем против повышения пенсионного возраста. Очередная попытка провести пенсионную реформу была сделана властями в 2017 году. Тогда протестующие бразильцы захватили здание министерства финансов страны, а транспортные профсоюзы провели общую забастовку.

Дмитрий Санников