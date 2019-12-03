Новое предложение от мошенников: как удалить авто из базы ГИБДД

В России появились объявления о продаже хороших автомобилей за смешные деньги. Немудрено, что в таких предложениях есть подвох. Зачастую он сводится к тому, что продажу осуществляют мошенники, а машину, которая побывала в ДТП, продают, как небитую и «чистой» историей во всех базах данных, в том числе ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Так, в паблике chestniy_vikup Instagram обладатели битых автомобилей получают весьма недвусмысленные предложения об удалении транспортного средства из различных баз данных. За 25 тысяч рублей можно удалить информацию о страховых случаях из всех источников. На это умельцы потратят от одного до двух дней. Удалить запись из базы аукционов битых авто можно за две или три недели. Деньги для этого нужны невеликие, всего лишь 15 тысяч рублей. Дороже всего очистить историю авто в базе данных ГИБДД. Это делается за один-три дня за 70 тысяч рублей.

Примечательно, что больше всего данное предложение может заинтересовать продавцов битых автомобилей. Ведь удаление авто из базы ГИБДД, ФССП, РСА и Федеральной нотариальной палаты позволит сделать заложенный или арестованный автомобиль чистым.

Екатерина Брязгунова