Новое расписание электричек появилось для приморских дачников

6,7 и 8 мая пригородные электрички Приморье будут следовать по графику рабочих дней. Это сделано для удобства дачников, сообщает ИА DEITA.RU.

В свою очередь, по сообщению «Экспресс Приморья», 9, 10 и 11 мая электрички будут ходить по «выходному» графику.

Так, с 1 мая появились дополнительные остановки на ряде популярных дачных платформ.

Теперь поезд Владивосток-Спасск будет останавливаться на платформах: 9237 км, Сиреневка, 9232км, 9230 км, 9194 км.

Первая утренняя электричка из Уссурийска во Владивосток, которая отправляется в 6:42, будет останавливаться на платформах: 9183 км, 9194 км.

Второй утренний рейс поезда из Уссурийска, который отправляется в 09:40 во Владивосток, и утренняя электричка из Владивостока в Уссурийск с отправлением в 06:45, будут останавливаться на платформе 9194 км.