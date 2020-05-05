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Новое расписание электричек появилось для приморских дачников
Это сделано для удобства поездок на загородные участки
6,7 и 8 мая пригородные электрички Приморье будут следовать по графику рабочих дней. Это сделано для удобства дачников, сообщает ИА DEITA.RU.
В свою очередь, по сообщению «Экспресс Приморья», 9, 10 и 11 мая электрички будут ходить по «выходному» графику.
Так, с 1 мая появились дополнительные остановки на ряде популярных дачных платформ.
Теперь поезд Владивосток-Спасск будет останавливаться на платформах: 9237 км, Сиреневка, 9232км, 9230 км, 9194 км.
Первая утренняя электричка из Уссурийска во Владивосток, которая отправляется в 6:42, будет останавливаться на платформах: 9183 км, 9194 км.
Второй утренний рейс поезда из Уссурийска, который отправляется в 09:40 во Владивосток, и утренняя электричка из Владивостока в Уссурийск с отправлением в 06:45, будут останавливаться на платформе 9194 км.