telegr wh call

Новости

Новое расписание электричек появилось для приморских дачников

5 Май 2020, 16:15

Алкоголь перестанут продавать в жилых домах с 5 мая

5 Май 2020, 15:45

«ДОМ.РФ» продает земли на Академгородке во Владивостоке

5 Май 2020, 15:15

Будут следить: Кожемяко сделал заявление по масочному режиму

5 Май 2020, 14:39

Салют Победы во Владивостоке перенесли

5 Май 2020, 14:05

Популярная точка общественного питания сгорела дотла во Владивостоке

5 Май 2020, 13:36

Сотни медиков отказываются от работы в «режиме коронавируса»

5 Май 2020, 13:15

Приехавшего из Москвы приморца накажут за прогулки и гостей

5 Май 2020, 12:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Новое расписание электричек появилось для приморских дачников

железная дорога, вокзал, поезд, электричка

Это сделано для удобства поездок на загородные участки

6,7 и 8 мая пригородные электрички Приморье будут следовать по графику рабочих дней. Это сделано для удобства дачников, сообщает ИА DEITA.RU.

В свою очередь, по сообщению «Экспресс Приморья», 9, 10 и 11 мая электрички будут ходить по «выходному» графику.

Так, с 1 мая появились дополнительные остановки на ряде популярных дачных платформ.

Теперь поезд Владивосток-Спасск будет останавливаться на платформах: 9237 км, Сиреневка, 9232км, 9230 км, 9194 км.

Первая утренняя электричка из Уссурийска во Владивосток, которая отправляется в 6:42, будет останавливаться на платформах: 9183 км, 9194 км.

Второй утренний рейс поезда из Уссурийска, который отправляется в 09:40 во Владивосток, и утренняя электричка из Владивостока в Уссурийск с отправлением в 06:45, будут останавливаться на платформе 9194 км. 

Читайте также:

«ДОМ.РФ» продает земли на Академгородке во Владивостоке

Популярная точка общественного питания сгорела дотла во Владивостоке

Будут следить: Кожемяко сделал заявление по масочному режиму

Александра Маслова

Популярное

Профессор рассказал способ приобрести стойкий иммунитет к коронавирусу

Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье

Почти сотня за сутки: число заболевших коронавирусом в Приморье побило рекорд

Дата окончания эпидемии в России снова сдвинута
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...