Госслужащие Украины предложили создать вокруг Крыма такие условия, которые бы не позволили судам подходить к полуострову, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступили специалисты «Госгидрография».

По словам первого заместителя начальника ведомства Богдана Устименко, противодействовать российской агрессии можно лишь через объединение всех сил. В частности, он предложил создать режимный объект, который позволил бы сделать запрет захода судов в Крым официальным.

Напомним, что уже даже в Верховной Раде прошла информация о том, что вопрос о возвращении Крыма в состав Украины можно считать закрытым. Той же точки зрения придерживаются и в Кремле, уточняя, что Крым — субъект Российской Федерации и точка.

Екатерина Брязгунова