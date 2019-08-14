Новое межправительственное соглашение о безвизовом групповом туризме между Китаем и Россией начали разрабатывать китайская и российская сторона, сообщает DEITA.RU. Об это заявил заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков.

«Мы провели рабочее заседание и подвели итоги совместной работы за последний год. Был проведен анализ текущей деятельности, поговорили о проблемах, которые возникают в ходе работы и их устранения. С удовлетворением мы констатировали, что растет наше сотрудничество и рост туристических потоков. В настоящее время идет обсуждение подписания нового межправительственного соглашения, о безвизовом обмене, где будут прописаны аспекты, связанные с повышением качества услуг», - заключил Алексей Конюшков.

По его словам, подписание нового межправительственного соглашения пройдет после всех необходимых процедур согласования. Также он добавил, что в настоящее время идет обсуждение вопроса о создании рабочей группы, основной целью которой будет реализация механизмов обеспечения качества безопасности оказанных услуг.

Как отметил его иностранный коллега заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй, Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга.

«Под руководством глав государств между странами стали отношениями все объемлющего стратегического партнёрства и взаимодействия. В настоящее время они находятся в лучшем периоде своего развития», - отметил Чжан Сюй.

Отметим, что за первые полгода Приморский край посетило более 150 тысяч китайских туристов.

Иван Юрьев