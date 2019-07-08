Торжественная церемония закладки киля ледокольного парома состоялась на днях на Ливадийском СРЗ, сообщает DEITA.RU.



Уникальное судно начали строить на одном из приморских судостроительных предприятий. Как рассказал начальник судостроительного производства Ливадийского ремонтно-судостроительного завода Евгений Зырянов, сегодня на предприятии заложили киль ледокольного парома. Это далеко не первое судно, построенное на Ливадийском СРЗ за последние годы, но самое сложное и современное из последних заказов.

«В своем роде это уникальный проект. Это будет компактное, но серьезно оснащенное грузо-пассажирское судно длинной 33 метра, шириной до 10 метров и вместимостью до 50 человек. Судно, заложенное сегодня, – более современное и насыщенное технически, это уже не те паромы, которые строились в 60-е годы прошлого века. Ледокольный класс, которым должно обладать судно (а оно будет работать во льдах толщиной до 0,8 м), диктует огромное количество дополнительных требований», - отметил Евгений Зырянов.





Ледокольный паром строят по заказу Министерства транспорта Камчатского края. Постройка займет чуть более года. Ранее на Камчатку с Ливадийского СРЗ уже отправились две грузо-пассажирские базы, построенные по ее заказу. За более чем 70-летнюю историю предприятия на нем построено более 100 единиц флота. Но новый этап в судостроении компания начала в 2013 году, когда был заложен буксирный катер «Нептун». Сейчас он успешно эксплуатируется, вызывая только положительные отзывы, добавил начальник судостроительного производства Ливадийского СРЗ.

«Сначала мы строили по готовым проектам, потом перешли к крупноузловой сборке, а затем пошли дальше, создав собственное проектно-конструкторское бюро. Одно дело - строить по готовому проекту, совсем другое – закладывать первый этап жизни судна самому. Мы сотрудничаем с ведущими экспертами из Санкт-Петербурга и активно работаем над проектированием нового судна. Это новая веха в развитии судостроения предприятием», - отметил специалист.

За последние годы благодаря модернизации производственных мощностей, приобретению нового оборудования и расширению сфер деятельности предприятие значительно преобразилось, отметил коммерческий директор предприятия Илья Козлов. С возрождением отрасли в Приморье снова востребованы услуги судоремонта. По его словам, портфель заказов у предприятия достаточно большой.

«В 2017 году мы отработали 114 заказов различной степени сложности, в 2018-м – 89. Сейчас все мощности предприятия загружены, заняты все судоподъемные сооружения, на 8,5 тысяч и 1,5 тысячи тонн. В обоих доках ремонтируются суда рыболовецкого флота», - отметил Илья Козлов.





Как отметил и.о. директора департамента промышленности Приморского края Алексей Пикалов, губернатор уделяет особое внимание судостроению и судоремонту в Приморье.

«Начало строительства такого судна – это свидетельство того, что приморские заводы не стоят на месте, они развиваются, а у его сотрудников есть работа и перспектива. Это не самое масштабное событие, но очень важное для предприятия и всего Приморья. Мы всячески будем поддерживать и помогать, чтобы такие события случались как можно чаще, а судостроительная и судоремонтная отрасль развивались дальше в регионе», - подчеркнул Алексей Пикалов.

Отметим, что на минувшей неделе вопросы развития судостроения и судоремонта в Приморье Губернатор края Олег Кожемяко обсудил с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Глава региона подчеркнул, «необходимо делать так, чтобы та ресурсная база, которая есть на Дальнем Востоке, работала на Дальний Восток, на людей, создавала бы рабочие места и налоговую базу».

Иван Юрьев