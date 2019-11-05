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Новое в ОАО «Владморрыбпорт»
ОАО «Владморрыбпорт» заключило контракт на поставку контейнерного крана KALMAR RTG. Техника поступит в порт в марте 2020 года в собранном виде на специализированном судне из порта Шанхай, что позволит оперативно ввести кран в работу.
Представители завода изготовителя вместе с главным механиком ОАО «Владморрыбпорт» Сергеем Юрьевичем Епуром осмотрели место выгрузки оборудования и обсудили вопросы, связанные с доставкой.
Эксплуатация нового крана KALMAR RTG позволит увеличить пропускную способность контейнерного терминала, так как заинтересованность партнеров в перевалке грузов через ОАО «Владморрыбпорт» продолжает расти.
Порт уже оценил данную модель крана за её эффективность, простоту в обслуживании и инновационный дизайн. С вводом нового крана в эксплуатацию, количество контейнерных кранов KALMAR RTG в порту достигнет 4 единиц.