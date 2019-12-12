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Нового мирового судью назначили во Владивостоке
12 Декабрь 2019, 11:31
Нового мирового судью назначили во Владивостоке
В среду, 11 декабря, на очередном заседании Законодательного Собрания приморские парламентарии назначили Аллу Толмачеву на должность мирового судьи на 5-летний срок, сообщает DEITA.RU.
Представил кандидатуру председатель Приморского краевого суда Игорь Попов. По его словам, кандидат имеет высшее юридическое образование, стаж работы в юридической сфере 12 лет. В настоящее время занимает должность помощника судьи Приморского краевого суда.
«Заключением квалификационной коллегии судей Приморского края от 24 октября 2019 года Толмачева Алла Николаевна рекомендована к назначению мировым судьей судебного участка №12 Первомайского судебного района города Владивостока», - отметил председатель краевого суда.
Как отметил депутат Александр Щербаков, на кандидатуру был представлен положительный отзыв от депутата Андрея Ищенко.
«Кандидатура была рассмотрена на профильном комитете и рекомендована к назначению на должность мирового судьи судебного участка №12 Первомайского судебного района», - подчеркнул приморский парламентарий.
За представленную кандидатуру проголосовало 33 депутата. В итоге она была назначена на 5-летний срок на должность мирового судьи. Спикер краевого парламента Александр Ролик пожелал Алле Толмачевой успехов и процветания в профессиональной деятельности.
Иван Крышан