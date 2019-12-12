Нового мирового судью назначили во Владивостоке

В среду, 11 декабря, на очередном заседании Законодательного Собрания приморские парламентарии назначили Аллу Толмачеву на должность мирового судьи на 5-летний срок, сообщает DEITA.RU.

Представил кандидатуру председатель Приморского краевого суда Игорь Попов. По его словам, кандидат имеет высшее юридическое образование, стаж работы в юридической сфере 12 лет. В настоящее время занимает должность помощника судьи Приморского краевого суда.

«Заключением квалификационной коллегии судей Приморского края от 24 октября 2019 года Толмачева Алла Николаевна рекомендована к назначению мировым судьей судебного участка №12 Первомайского судебного района города Владивостока», - отметил председатель краевого суда.

Как отметил депутат Александр Щербаков, на кандидатуру был представлен положительный отзыв от депутата Андрея Ищенко.

«Кандидатура была рассмотрена на профильном комитете и рекомендована к назначению на должность мирового судьи судебного участка №12 Первомайского судебного района», - подчеркнул приморский парламентарий.

За представленную кандидатуру проголосовало 33 депутата. В итоге она была назначена на 5-летний срок на должность мирового судьи. Спикер краевого парламента Александр Ролик пожелал Алле Толмачевой успехов и процветания в профессиональной деятельности.

Иван Крышан