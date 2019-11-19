Новогодние радости перейдут в уголовную плоскость

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петарда

Еще одни законодательные нормы разрабатывают депутаты Госдумы, сообщает DEITA.RU.

В России серьезно взялись за правила продажи петард и прочей пиротехники детям до 16 лет. Как пишет РИА «ФАН», депутаты пришли к мысли ужесточить наказание за продажу вплоть до уголовной.

Поводом к таким изменениям послужило недавнее ЧП, где малолетние живодеры заживо взорвали щенков петардами.

Как отметил депутат Госдумы Иван Сухарев, сейчас эта сфера, продажа пиротехники, никак не контролируется. Необходимо вводить уголовную ответственность для продавцов за продажу петард детям и за продажу некачественной пиротехники.

Елена Миронова

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