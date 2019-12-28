Новости
За приморскими автомобилистами будут следить в новых местах
28 Декабрь 2019, 11:15
ГИБДД получит новые полномочия
28 Декабрь 2019, 10:45
Новогодние традиции россиян могут стать наследием ЮНЕСКО
28 Декабрь 2019, 10:15
Трутнев разнес в пух и прах подчиненного Медведева
28 Декабрь 2019, 09:45
«Уютно и атмосферно»: Уссурийск обогнал Владивосток по версии приморцев
28 Декабрь 2019, 09:15
Синоптики сказали, что ждать от погоды в новогоднюю ночь
28 Декабрь 2019, 08:45
Подробности прохождения снежного циклона назвали синоптики
28 Декабрь 2019, 08:15
Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей
28 Декабрь 2019, 07:45
Новогодние традиции россиян могут стать наследием ЮНЕСКО
Депутат уже связался с официальными представителями
организации, сообщает DEITA.RU.
Российские традиции празднования Нового года, а также рецепты блюд предложили внести в список нематериального культурного наследия человечества. С такой идеей выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
По данным РИА Новости, депутат Госдумы уже направил соответствующее обращение к генеральному директору ЮНЕСКО. В список наследия предлагается внести рецепты блюд: Оливье, Селедки под шубой, Мимозы, заливного и холодца. Также в список ЮНЕСКО хотят внести новогодний пирог со счастливо монетой и обязательно «Советское шампанское» на столе.
Помимо еды в список наследия могут войти: детские утренники с хороводами, просмотр «Иронии судьбы» и празднование Старого Нового года.
Елена Миронова