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Новогодние традиции россиян могут стать наследием ЮНЕСКО

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Депутат уже связался с официальными представителями организации, сообщает DEITA.RU.

Российские традиции празднования Нового года, а также рецепты блюд предложили внести в список нематериального культурного наследия человечества. С такой идеей выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

По данным РИА Новости, депутат Госдумы уже направил соответствующее обращение к генеральному директору ЮНЕСКО. В список наследия предлагается внести рецепты блюд: Оливье, Селедки под шубой, Мимозы, заливного и холодца. Также в список ЮНЕСКО хотят внести новогодний пирог со счастливо монетой и обязательно «Советское шампанское» на столе.

Помимо еды в список наследия могут войти: детские утренники с хороводами, просмотр «Иронии судьбы» и празднование Старого Нового года.

Елена Миронова

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