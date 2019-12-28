Новогодние традиции россиян могут стать наследием ЮНЕСКО

Депутат уже связался с официальными представителями организации, сообщает DEITA.RU.



Российские традиции празднования Нового года, а также рецепты блюд предложили внести в список нематериального культурного наследия человечества. С такой идеей выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

По данным РИА Новости, депутат Госдумы уже направил соответствующее обращение к генеральному директору ЮНЕСКО. В список наследия предлагается внести рецепты блюд: Оливье, Селедки под шубой, Мимозы, заливного и холодца. Также в список ЮНЕСКО хотят внести новогодний пирог со счастливо монетой и обязательно «Советское шампанское» на столе.

Помимо еды в список наследия могут войти: детские утренники с хороводами, просмотр «Иронии судьбы» и празднование Старого Нового года.

Елена Миронова