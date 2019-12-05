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Новогодние взятки от ГИБДД ждут водителей

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Водителей предупреждают о новой манере инспекторов выманивать взятки, сообщает DEITA.RU.

Чем ближе Новый год, тем больше экипажей ГИБДД стоит на дорогах. Но не каждый инспектор в это время года заинтересован в обеспечении безопасности дорожного движения. Об этом пишет издание «Автовзгляд».

Водителей предупреждают: инспекторы, которые охотятся за взятками, начинают вести с водителями беседы. Все они сводятся к вопросу: пили или нет накануне? Даже если вы выпили бокал вина пару дней назад, не признавайтесь. Если ответ будет «да», то инспектор тут же учует запах алкоголя от вас и начнет намекать на взятку.

Конечно, можно будет отправиться на медосвидетельствование, но вдруг врачи и правда найдут алкоголь? Так что многие водители предпочитают не связываться и просто платят инспектору лично за право поехать дальше.

Елена Миронова 

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