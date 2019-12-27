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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Новогодний экспресс»: четыре автобуса парализовали центр столицы

авария вл

В центре Владивостока произошла масштабная авария с четырьмя автобусами, сообщает DEITA.RU.

На повороте со Светланской на Океанский проспект четыре маршрутных автобуса при повороте не рассчитали траекторию и столкнулись. В результате аварии перекрыта вся проезжая часть во все стороны.

Заблокировано движение по Светланской на Океанский проспект. Кроме того, один из автобусов частично оказался на встречной полосе, из-за чего движение также затруднено в сторону Лазо.

Причины ДТП и степень вины каждого из водителей выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. 

В соцсетях владивостокцы активно комментируют фотографию нелепой аварии и не стесняются в нецензурных выражениях в адрес рулевых маршруток, парализовавших центр Владивостока. 

Люди не завидуют тем, кто пятничным вечером возвращается с работы домой по этому маршруту, предрекают "ад" на дороге в самый разгар предновогодних покупок, и призывают проверять водителей маршруток на адекватность несколько раз в день.

Василий Кучин

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