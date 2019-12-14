Новогодний сюрприз от пешеходов ждет автомобилистов - видео

Уникальный метод, как безопасно переходить дорогу, придумал россиянин, сообщает DEITA.RU.

Жители приморского города Дальнегорска часто жалуются на неосвещенные пешеходные переходы. Особенно много негативных отзывов на «зебру» в районе Светлого ключа.

Антон Беличко придумал, как решить эту проблему, а главное — как сделать переход четырехполосной трассы абсолютно, ну или почти абсолютно безопасным в темное время суток.

На своей странице в Instagram мужчина разместил видео, на котором показал, как правильно переходить дорогу. Первым делом нужно обмотать куртку новогодней гирляндой на батарейках, включить огни и только после этого сделать первый шаг на проезжую часть. Конечно, перед этим следует убедиться в своей безопасности.

По словам Беличко, людей не видно на этом переходе, поэтому постоянно кого-то сбивают, происходят ДТП. Со стороны Горелого часто превышают скорость. «К сожалению, невозможна установка фонаря для освещения, невозможна установка светофора, невозможна установка островка безопасности или лежачих полицейских — и прочие цивилизованные меры. Да и, вообще, в России нет организации занимающейся безопасностью на дорогах. Но жить то хочется? Поэтому я нашел решение. Тем более на дворе Новый год, и такой способ доступен каждому», — иронически рассуждает пешеход.

Также он отметил, что как показал эксперимент — некоторые автомобилисты все равно не пропускают. «Видимо, нужно переходить с фейерверком», — шутит он.

Екатерина Брязгунова