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Новогодний сюрприз от пешеходов ждет автомобилистов - видео

переход, зебра, пешеход, пешеходный переход

Уникальный метод, как безопасно переходить дорогу, придумал россиянин, сообщает DEITA.RU.

Жители приморского города Дальнегорска часто жалуются на неосвещенные пешеходные переходы. Особенно много негативных отзывов на «зебру» в районе Светлого ключа.

Антон Беличко придумал, как решить эту проблему, а главное — как сделать переход четырехполосной трассы абсолютно, ну или почти абсолютно безопасным в темное время суток.

На своей странице в Instagram мужчина разместил видео, на котором показал, как правильно переходить дорогу. Первым делом нужно обмотать куртку новогодней гирляндой на батарейках, включить огни и только после этого сделать первый шаг на проезжую часть. Конечно, перед этим следует убедиться в своей безопасности.

По словам Беличко, людей не видно на этом переходе, поэтому постоянно кого-то сбивают, происходят ДТП. Со стороны Горелого часто превышают скорость. «К сожалению, невозможна установка фонаря для освещения, невозможна установка светофора, невозможна установка островка безопасности или лежачих полицейских — и прочие цивилизованные меры. Да и, вообще, в России нет организации занимающейся безопасностью на дорогах. Но жить то хочется? Поэтому я нашел решение. Тем более на дворе Новый год, и такой способ доступен каждому», — иронически рассуждает пешеход.

Также он отметил, что как показал эксперимент — некоторые автомобилисты все равно не пропускают. «Видимо, нужно переходить с фейерверком», — шутит он.

Екатерина Брязгунова

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Жители приморского города Дальнегорска часто жалуются на неосвещенные пешеходные переходы. Особенно много негативных отзывов на «зебру» в районе Светлого ключа. ⠀ Антон Беличко придумал, как решить эту проблему, а главное — как сделать переход четырехполосной трассы абсолютно, ну или почти абсолютно безопасным в темное время суток. ⠀ На своей странице в Instagram мужчина разместил видео, на котором показал, как правильно переходить дорогу. Первым делом нужно обмотать куртку новогодней гирляндой на батарейках, включить огни и только после этого сделать первый шаг на проезжую часть. Конечно, перед этим следует убедиться в своей безопасности. ⠀ По словам Беличко, людей не видно на этом переходе, поэтому постоянно кого-то сбивают, происходят ДТП. Со стороны Горелого часто превышают скорость. «К сожалению, невозможна установка фонаря для освещения, невозможна установка светофора, невозможна установка островка безопасности или лежачих полицейских — и прочие цивилизованные меры. Да и, вообще, в России нет организации занимающейся безопасностью на дорогах. Но жить то хочется? Поэтому я нашел решение. Тем более на дворе Новый год и такой способ доступен каждому», — иронически рассуждает пешеход. ⠀ Также он отметил, что как показал эксперимент — некоторые автомобилисты все равно не пропускают. «Видимо, нужно переходить с фейерверком», — шутит он.

Публикация от НОВОСТИ РОССИИ (@deita.ru)

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