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Новогодний сюрприз от пешеходов ждет автомобилистов - видео
Уникальный метод, как безопасно переходить дорогу, придумал россиянин, сообщает DEITA.RU.
Жители приморского города Дальнегорска часто жалуются на неосвещенные пешеходные переходы. Особенно много негативных отзывов на «зебру» в районе Светлого ключа.
Антон Беличко придумал, как решить эту проблему, а главное — как сделать переход четырехполосной трассы абсолютно, ну или почти абсолютно безопасным в темное время суток.
На своей странице в Instagram мужчина разместил видео, на котором показал, как правильно переходить дорогу. Первым делом нужно обмотать куртку новогодней гирляндой на батарейках, включить огни и только после этого сделать первый шаг на проезжую часть. Конечно, перед этим следует убедиться в своей безопасности.
По словам Беличко, людей не видно на этом переходе, поэтому постоянно кого-то сбивают, происходят ДТП. Со стороны Горелого часто превышают скорость. «К сожалению, невозможна установка фонаря для освещения, невозможна установка светофора, невозможна установка островка безопасности или лежачих полицейских — и прочие цивилизованные меры. Да и, вообще, в России нет организации занимающейся безопасностью на дорогах. Но жить то хочется? Поэтому я нашел решение. Тем более на дворе Новый год, и такой способ доступен каждому», — иронически рассуждает пешеход.
Также он отметил, что как показал эксперимент — некоторые автомобилисты все равно не пропускают. «Видимо, нужно переходить с фейерверком», — шутит он.
Екатерина Брязгунова
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Жители приморского города Дальнегорска часто жалуются на неосвещенные пешеходные переходы. Особенно много негативных отзывов на «зебру» в районе Светлого ключа. ⠀ Антон Беличко придумал, как решить эту проблему, а главное — как сделать переход четырехполосной трассы абсолютно, ну или почти абсолютно безопасным в темное время суток. ⠀ На своей странице в Instagram мужчина разместил видео, на котором показал, как правильно переходить дорогу. Первым делом нужно обмотать куртку новогодней гирляндой на батарейках, включить огни и только после этого сделать первый шаг на проезжую часть. Конечно, перед этим следует убедиться в своей безопасности. ⠀ По словам Беличко, людей не видно на этом переходе, поэтому постоянно кого-то сбивают, происходят ДТП. Со стороны Горелого часто превышают скорость. «К сожалению, невозможна установка фонаря для освещения, невозможна установка светофора, невозможна установка островка безопасности или лежачих полицейских — и прочие цивилизованные меры. Да и, вообще, в России нет организации занимающейся безопасностью на дорогах. Но жить то хочется? Поэтому я нашел решение. Тем более на дворе Новый год и такой способ доступен каждому», — иронически рассуждает пешеход. ⠀ Также он отметил, что как показал эксперимент — некоторые автомобилисты все равно не пропускают. «Видимо, нужно переходить с фейерверком», — шутит он.