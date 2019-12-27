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Новогодний сюрприз приготовила экономика россиянам
Главное праздничное блюдо подешевело, сообщает DEITA.RU.
Красная икра подешевела в России в преддверие Нового года. Об этом сообщили исследователи сервиса Rate & Goods.
Так, средняя стоимость главного новогоднего деликатеса в декабре упала на 3,14%. Падение указано по сравнению с тем же периодом прошлого года. Например, в декабре 2018 года красная икра в самой маленькой баночке стоила 183 рубля, а в этом – 177 рублей.
Также исследователи узнали самую популярную фасовку деликатеса – 95 граммов. Ее на рынке порядка 42%.
Аналитики связали снижение цен желанием производителей увеличить продажи и в результате увеличить прибыль. Есть вероятность, что после праздников цены снова вырастут.
Елена Миронова