Новогодняя доля приморских мэров: что делали главы городов на каникулах

Закончились новогодние каникулы и снова все чиновники вернулись на свои рабочие места, однако некоторым из них пришлось выйти на работу раньше в новогодние праздники. С какими трудностями столкнулись мэры приморских городов на каникулах в обзоре DEITA.RU.

Начнем со столицы Приморского края – Владивостока, где мэр города Олег Гуменюк столкнулся сразу с несколькими проблемами. Во-первых, с начала года плохо вывозился мусор с придомовых территорий. Конечно, это проблема не его уровня, потому что с 1 января за это отвечает экологический региональный оператор, но разве обычные граждане будут разбираться кто прав, а кто виноват в этом? В итоге в этот вопрос пришлось вмешаться правительству Приморья, которое сообщило, что предприятия, которые не качественно вывозят мусор, будут наказаны.

Основным ударом же для столицы как всегда стал снегопад 7 января. Городская администрация в оперативном режиме сообщала, о работах по расчистке городских дорог. Добавим, при этом о том, что расчисткой придомовых территориях должны заниматься управляющие компании. При этом администрация подчеркнула, что снег не внес больших корректировок в жизнедеятельность города.

Также со снегом на новогодних каникулах решил бороться мэр Большого Камня Александр Андрюхин, правда, боролся он с ним на ледовых коробках. Местные жители рассказывали друг другу, что мэр приехал со своей «бандой», выгнали всех с катка и приступили к чистке снега. Мэр приехал вечером на каток около школы №1, а после обратился ко всем жителям в своем instagram и призвал их присоединиться к акции на следующий день.





Если некоторые главы пытались использовать новогодние каникулы на поднятие своего рейтинга и в штатном режиме чистили города от снега, то мэр Партизанска Олег Бондарев в течение недели пытался восстановить водоснабжение в многоквартирном доме. Без воды более семи дней оставались жители многоквартирных домов в Партизанске. В самом начале Нового года там сломался насос, во время его замены вода в трубах замерзла, а сроки подачи воды никто не мог назвать. В итоге ситуацию взяли на контроль в краевой прокуратуре. Вода же поступила жителям снова только 8 января 2020 года.

Иван Крышан