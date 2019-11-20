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Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол

театр кукол

В Приморском театре кукол проходят репетиции спектакля "По щучьему велению", на одной из них побывал корреспондент DEITA.RU. 

Эта постановка относится к циклу предновогодних и новогодних представлений, ежегодно проводимых театром. К участию в кукольной интерпретации доброй и веселой сказки про Емелю привлекли сразу два актерских состава, или, как выразился художественный руководитель, Виктор Бусаренко, "полный набор". Премьера спектакля "По щучьему велению" запланирована на 20-ые числа декабря 2019. Кроме того, в январе следующего года его показы также продолжатся.

Евгений Черемухин

Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол

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