Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол

В Приморском театре кукол проходят репетиции спектакля "По щучьему велению", на одной из них побывал корреспондент DEITA.RU.

Эта постановка относится к циклу предновогодних и новогодних представлений, ежегодно проводимых театром. К участию в кукольной интерпретации доброй и веселой сказки про Емелю привлекли сразу два актерских состава, или, как выразился художественный руководитель, Виктор Бусаренко, "полный набор". Премьера спектакля "По щучьему велению" запланирована на 20-ые числа декабря 2019. Кроме того, в январе следующего года его показы также продолжатся.

Евгений Черемухин