Новый прогнозный план приватизации будет передан в правительство России осенью 2019 года, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, прогнозный план уже разработан ведомством и сейчас находится на согласовании. Как отметила замминистра, не все органы исполнительной власти хотят видеть то или иное акционерное общество в плане приватизации. А потому Минэкономразвития проводит разъяснительную работу. Росимуществу же поручено проработать ежегодный план работы по массовой приватизации для того, чтобы Минэкономразвития понимало, каким образом будет пополняться бюджет.

О полном списке приватизируемых предприятий пока говорить рано, но Оксана Тарасенко уверенно заявила, что продолжится приватизация ПАО «Совкомфлот», ОАО "ПО «Кристалл» и ряда других компаний. Также выработаны согласованные предложения по включению в программу приватизации АО «Махачкалинский морской торговый порт».





Оксана Тарасенко всего три года проработала в Минэкономразвития, но недавно уже стала заместителем главы ведомства. Некоторые связывают это с тем, что она дала показания против своего бывшего начальника Алексея Улюкаева. На момент ареста Улюкаева осенью 2016 года по обвинению в получении взятки в 2 миллиона долларов США она возглавляла департамент корпоративного управления ведомства.

На суде Тарасенко рассказала, что ее департамент разрабатывал проект доклада о положительном эффекте приватизация «Башнефти» для госказны. Тарасенко утверждала, что Улюкаев в последний момент вычеркнул некоторые пункты из этого доклада. Экс-главу Минэкономразвития приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу в 130 миллионов рублей.

Дмитрий Санников