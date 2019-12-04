Новой выплатой для детей, не посещающих детский сад, активно пользуются на Сахалине

Финансирование охватывает более шестисот семей Сахалинской области и составляет почти пятнадцать тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Для родителей малышей не младше полутора лет и не старше трёх, предусмотрена новая ежемесячная выплата. Для её получения ребёнок должен воспитываться на дому, не посещая дошкольные учреждения. Уже 647 семей Сахалина успели воспользоваться мерами социальной поддержки.

Ситуации, когда в государственных детских садах не располагают местами для малышей, увы, не редкость, поэтому дополнительные 14 536 рублей станут хорошим подспорьем для воспитания малыша в семье.

В Сахалинской области социальной помощи семьям с детьми уделяется большое значение. Так, при выписке из роддома не ранее 1 апреля текущего года, подарочные наборы получили свыше трёх тысяч счастливых родителей. Эта же категория населения вправе воспользоваться средствами в размере двух тысяч рублей, которые выплачиваются каждый месяц на питание малышей до 3 лет.

Кроме того, при рождении первенца, семьям Сахалинской области единовременно выплачивают свыше пятидесяти тысяч рублей, если же возраст матери попадает в рамки 19-25 лет, девушкам полагается и единовременная выплата – 150 тысяч рублей. За второго ребёнка родители вправе рассчитывать на областной маткапитал, который составляет более двухсот тысяч рублей. Губернатор Сахалинской области распорядился продлить региональные выплаты матерям до 2022 года.

Кроме того, отдельной строкой идёт оказание помощи малоимущим семьям. Продовольственная помощь обеспечена матерям раз в квартал, при выписке предусмотрена единовременная выплата для покупки коляски и комплекта для малыша. Всего в регионе насчитывается свыше пятидесяти мер социальной поддержки для семей с детьми.

Софья Корф