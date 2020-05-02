Новорожденных северных оленят предлагают назвать хабаровчанам

На этой неделе в зоосаде под Хабаровском появились на свет детеныши северных оленей, и любой желающий может попробовать дать им имена, сообщает ИА DEITA.RU.

Малыши родились в зоосаде Приамурский» имени Сысоева у двух разных олених от одного отца. Хабаровчане выбирают клички голосованием уже не первый раз, и это стало фактически традицией, пишет ИА «Хабаровский край сегодня». Пока сотрудники не познакомились с пополнением лично, но видно, что оленята чувствуют себя хорошо.

«Сначала родила олениха по кличке Мила, а на следующий день олененок появился у Муси. Мы пока не смогли определить даже пол малышей. Их отец – суровый северный олень Толбачик – пресекает любые попытки приблизиться к своим детям. Подходит к ограждению и грозно наставляет рога на любого гостя. Но видно, что оленята уже встали на ноги», – сказала научный сотрудник зоосада Алина Таенкова.

Маленькие северные олени появляются в «Приамурском» почти ежегодно, и хабаровчане уже привыкли к онлайн голосованию по поводу новых кличек.