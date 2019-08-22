Новая школа и три пристройки к действующим учебным заведениям откроются на Сахалине к 1 сентября. По инициативе главы области Валерия Лимаренко в разных районах области идет строительство, которое позволит ликвидировать вторую смену, сообщает DEITA.RU.

Уже 1 сентября новая большая школа распахнет свои двери для 800 учеников Долинска. Осенью ребята начнут занятия и в только что построенных пристройках к трем школам в Южно-Сахалинске. Также в этом учебном году откроется школа - детский сад на 90 мест в селе Тунгор Охинского района.

«Нужно создавать комфортные условия в современных школах, чтобы дети хотели получать новые знания, а также могли проявить свои творческие способности. Сегодняшним школьникам через несколько лет предстоит двигать вперед нашу экономику, науку, социальную сферу», – отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сейчас идет строительство еще девяти школ в разных районах области, в том числе и на островах Курильской гряды. А всего за ближайшие пять лет в регионе планируется открыть 14 новых детских сада и 26 школ. Это позволит создать более 12 тысяч новых учебных мест и последовательно перевести учебный процесс в одну смену по всей области. Такая задача поставлена президентом, подчеркивают в региональном министерстве образования.

Сейчас в Сахалинской области особое внимание уделяется двум направлениям в сфере образования: внедрению цифровых технологий и привлечению молодых специалистов. Так, только в этом году в образовательных учреждениях Сахалинской области пополнят начнут работать более 150 начинающих педагогов.

«Сахалину и Курилам нужны профессионалы, обладающие самыми современными знаниями. Для решения кадрового вопроса на островах важно поднять качество образования до уровня лучших российских и международных стандартов. Нужно сделать так, чтобы наши дети не уезжали учиться на материк, а получали знания в местных вузах», – пояснил Валерий Лимаренко.

На педагогической конференции в Южно-Сахалинске глава региона сообщил, что в областном правительстве уже разрабатывается механизм обеспечения жильем педагогических работников по аналогии с тем, что уже действует в сфере здравоохранения. Также молодые специалисты могут рассчитывать на подъемные. Для выпускников со средним профессиональным образованием выплата составляет от 232 до 290 тысяч рублей, с высшим – от 310 до 387 тысяч рублей. Надбавку к заработной плате в размере 40% получают все молодые учителя, а сельским педагогам добавили 25%.

Улучшается и материально-техническое оснащение школ. В этом году Сахалинской области из федерального бюджета выделят более 360 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Образование». На эти средства в школах оборудуют новые профильные кабинеты. Одно из главных новшеств – центры образования «Точка роста», которые откроются на базе 15 сельских школ.

Михаил Светлов