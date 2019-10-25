Новоселье под угрозой: на долгострой в Приморье наложен судебный арест

Дольщики дома на проспекте Красного Знамени, 158а могут не получить обещанные квартиры в декабре, сообщает DEITA.RU. На строящийся дом был наложен арест в Арбитражном суде Приморского края.



Долгожданную сдачу долгостроя по улице Красного Знамени, 158а в декабре 2019 года дольщикам пообещали во время недавнего визита на объект заместителя генерального прокурора Игоря Ткачева и губернатора Приморья Олега Кожемяко. Однако обещания могут не исполниться из-за банкротства экс-застройщика.

В августе 2019 года конкурсный управляющий компании ООО «АЯКС-ДВ» (первый застройщик дома) в Арбитражный суд Приморского края подал иск к ООО «Прогресс Групп Инвест» (последний застройщик, продавший квартиры дольщикам), в котором требует возвратить в конкурсную массу объект незавершенного строительства, то есть дом, расположенный по адресу проспект Красного Знамени, д. 158 (160а).

Суд, рассмотрев дело, встал на сторону конкурсного управляющего и запретил Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю производить регистрацию всех видов сделок и перехода права собственности по данному дому. А также запретил этому же ведомству осуществлять регистрацию сделок, направленных на распоряжение земельным участком, на котором находится дом.

В действительности история строительства дома сильно запутана: первый застройщик продал дом компании ООО «ПасификИнвестСтрой», она в свою очередь продала объект строительства компании ООО «Прогресс Групп Инвест». Последняя компания привлекла на строительство дома деньги дольщиков, достроить его она не смогла, объект стал проблемным, и после в историю включилась администрация Приморья, которая выделила средства на строительство.

До первой продажи ООО «АЯКС-ДВ» заключил с администрацией Владивостока договор, по которому застройщик обещал передать администрации 21 квартиру. Позже в 2013 году мэрия в судебном порядке добилась признания прав на эти квартиры, тогда она уже судилась с ООО «Прогресс Групп Инвест».

На сегодня дом находится в высокой степени готовности, в октябре на стройке прошла инспекция, во время которой дольщикам обещали, что они скоро въедут в свои квартиры. Однако существует высокая вероятность того, что граждане останутся без своих квартир. Сами дольщики отмечают, что история строительства похожа на продуманную схему, чтобы оставить дольщиков и город без квартир. «Отчитались перед Москвой, а на деле «филькина грамота», - рассказали они агентству. По словам дольщиков, это только верхушка айсберга в истории строительства дома.

DEITA.RU будет наблюдать за развитием событий и просит считать данный информационный материал официальным запросом в контрольно-надзорные органы.

Иван Крышан