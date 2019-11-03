Новости
«Совсем делать нечего»: россияне в гневе от новых ПДД
3 Ноябрь 2019, 19:54
Новости о результатах поисков рыбаков дали спасатели
3 Ноябрь 2019, 19:23
Цены на бензин во Владивостоке побили московские рекорды
3 Ноябрь 2019, 18:59
Спасатели дали новые пугающие подробности по танкеру в Находке
3 Ноябрь 2019, 18:26
Дальний Восток может лишиться крупного авиаперевозчика
3 Ноябрь 2019, 17:56
Диетолог Минздрава сказал, как правильно питаться
3 Ноябрь 2019, 17:32
Вот как Медведев в очередной раз обманул пенсионеров
3 Ноябрь 2019, 16:57
Шойгу устроил разнос подчиненным: российскую армию ждет реформа
3 Ноябрь 2019, 16:21
Новости о результатах поисков рыбаков дали спасатели
Для поисков уже задействовали не только суда, но и авиацию,
сообщает DEITA.RU.
ГУ МЧС России по Приморскому краю вновь отчиталось о прошедшем дне поисков пропавших неделю назад рыбаков. Всего за эти дни было обследовано более 12 тысяч квадратных километров акватории Японского моря и 850 километров берега.
В воскресенье, 3 ноября, спасатели осмотрели: берег от Веселого Яра до бухты Зеркальной, от мыса Поворотный до мыса Зеленый.
Сотрудники ГИМС проверили акваторию бухты Голубичная в Тернейском районе и бухту Рудная в Дальнегорском. Волонтеры провели обследование морской акватории от Красной Скалы до населенного пункта Киевка. К поискам также привлекли проходящие мимо суда и вертолет МЧС. Пока поиск результатов не дал.
Напомним, рыбаков потеряли в субботу, 26 октября, когда они отправились рыбачить на катере. В понедельник родственники забили тревогу и начали масштабные поиски.
Елена Миронова