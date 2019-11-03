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Новости о результатах поисков рыбаков дали спасатели

Вертолеты МЧС

Для поисков уже задействовали не только суда, но и авиацию, сообщает DEITA.RU.

ГУ МЧС России по Приморскому краю вновь отчиталось о прошедшем дне поисков пропавших неделю назад рыбаков. Всего за эти дни было обследовано более 12 тысяч квадратных километров акватории Японского моря и 850 километров берега.

В воскресенье, 3 ноября, спасатели осмотрели: берег от Веселого Яра до бухты Зеркальной, от мыса Поворотный до мыса Зеленый.

Сотрудники ГИМС проверили акваторию бухты Голубичная в Тернейском районе и бухту Рудная в Дальнегорском. Волонтеры провели обследование морской акватории от Красной Скалы до населенного пункта Киевка. К поискам также привлекли проходящие мимо суда и вертолет МЧС. Пока поиск результатов не дал.

Напомним, рыбаков потеряли в субботу, 26 октября, когда они отправились  рыбачить на катере.  В понедельник родственники забили тревогу и начали масштабные поиски.

Елена Миронова

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