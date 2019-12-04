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Новости пенсионной реформы: в России можно сделать как в Польше
Послабление пенсионной реформы возможно только в том случае, если в России появится сильное левое движение, сообщает DEITA.RU. Такого мнения придерживается зам главного редактора журнала Foreign Affairs Chronicles Дмитрий Галкин.
По словам Галкина, снижение пенсионного возраста стало возможным только в том случае, если консерваторы и либералы начнут считаться с представителями серьезного оппозиционного движения. В противном случае российские власти никогда не пойдут на снижение возраста выхода на пенсию.
Политический обозреватель уверен, что наглядным примером можно считать Польшу. Где в 2021-м пенсионный возраст подняли, а через пять лет все вернули на круги своя.
Напомним, скандальная пенсионная реформа стартовала в 2019 году. Возраст выхода на заслуженный отдых был поднят на пять лет.
Екатерина Брязгунова