Новости пенсионной реформы: в России можно сделать как в Польше

Послабление пенсионной реформы возможно только в том случае, если в России появится сильное левое движение, сообщает DEITA.RU. Такого мнения придерживается зам главного редактора журнала Foreign Affairs Chronicles Дмитрий Галкин.

По словам Галкина, снижение пенсионного возраста стало возможным только в том случае, если консерваторы и либералы начнут считаться с представителями серьезного оппозиционного движения. В противном случае российские власти никогда не пойдут на снижение возраста выхода на пенсию.

Политический обозреватель уверен, что наглядным примером можно считать Польшу. Где в 2021-м пенсионный возраст подняли, а через пять лет все вернули на круги своя.

Напомним, скандальная пенсионная реформа стартовала в 2019 году. Возраст выхода на заслуженный отдых был поднят на пять лет.

Екатерина Брязгунова