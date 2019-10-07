Новостроек на всех не хватит: кто заработает на дальневосточной ипотеке

Льготную ипотеку под два процента годовых смогут взять все молодые семьи. При этом не будет важно нуждается семья в жилье или нет, сообщает DEITA.RU.

По результатам встречи министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова и руководителя «Группы компаний ПИК» Сергея Гордеева, претендовать на льготную ипотеку сможет до 300 тысяч семей, проживающих на Сахалине, Камчатке и в Приморье.

Козлов отметил, что новостроек на всех не хватит, поэтому необходимо массовое строительство многоэтажных жилых домов.

Как пояснил представитель Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, «Группа компаний ПИК» готова зайти на дальневосточный рынок строительства жилья. Гордеев уверен, что на сегодняшний день Дальний Востока является регионом, где открыты реальные перспективы. Поэтому технологии и опыт компании, которая на рынке с 1994 года, будут очень полезны.

Екатерина Брязгунова