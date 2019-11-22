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Нововведение для водителей убило пенсионера

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В четверг, 21 ноября, в Казани в огромной очереди на получение справки от нарколога скончался пенсионер, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Kazanfirst.

По имеющейся информации, 73-летний мужчина, как и многие россияне, решил пройти медицинскую комиссию для водителей 21 ноября за сутки до увеличения стоимости справки. У входа в местный наркологический диспансер собрались 500 человек.

Желавший подойти поближе пенсионер, оступился и упал. Соседи по очереди тут же вызвали «скорую», но она ехала долго. По прибытии медики констатировали смерть мужчины.

Отмечается, что гражданину пытались помочь и работники диспансера, и водители, желавшие подешевле сделать справку.

Напомним, что испугавший апокалипсиса Минздрав отложил введение новых правил получения справок от нарколога до 1 июля следующего года. То есть, уже чуть больше, чем через полгода, водителям для получения справки придется сдавать анализы мочи и крови, которые помогут выявить пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Екатерина Брязгунова

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