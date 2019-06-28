Власти приготовили для россиян новшество, которое затронет некоторые регионы в 2020 году. Пенсии гражданам в некоторых регионах будут рассчитывать с помощью искусственного интеллекта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Эксперимент уже начался: в настоящее время он проводится в Бурятии. Искусственный интеллект пробуют приспособить к работе с информационной системой ПФР, поскольку он быстрее сориентируется во многочисленных изменениях в законодательстве, и будет работать эффективнее, чем люди. В хитросплетениях пенсионной системы быстро разберется только искусственный интеллект, говорит глава ПФР Антон Дроздов.

В будущем ИИ отводят роль ядра новой информационной системы ПФР, собираясь использовать его для расчёта пенсионных выплат.

Прототип, который используется в Бурятии с 2018 года, вскоре будут применять в других регионах, определяя суммы пенсий: страховых и социальных по инвалидности, ежемесячной денежной выплаты инвалидам и детям-инвалидам. В дальнейшем такая система может заработать на территории всей страны.

Анастасия Туркова