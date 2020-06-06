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Новую базу россиян поручил создать Путин

Путин

В России создадут национальную базу генетических данных, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля, необходимо «обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных „Национальная база генетической информации.

Создать базу под контролем правительства и Курчатовского института должны уже к октябрю 2020 года. Со следующего года на этот проект будут выделяться средства из федерального бюджета.

Законодательная инициатива была подготовлена в рамках концепции обеспечения химической и биологической безопасности населения страны до 2025 года. Речь идет о  судебно-медицинском генетическом паспорте и документе, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма. Подобные проекты в мире уже существуют. Например, в исландской государственной базе данных содержатся генотипы всего населения страны (около 300 тысяч человек). 

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