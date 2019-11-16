Новую «кормушку» облюбовали эвакуаторы

О новом «хлебном месте» для эвакуаторов рассказали пользователи социальных сетей, сообщает DEITA.RU.

По сообщениям пользователя популярного паблика dps_vl125, теперь каждый день на улице Шилкинской работает эвакуатор. По его утверждению, «воровайки» нужным образом автомобили не крепят, а на замечания не реагируют.

Во Владивостоке эвакуация автомобилей – не столько борьба с нарушителями правил дорожного движения (которые, как известно, нарушать нельзя), сколько прибыльный бизнес. Эвакуаторы давно стали настоящим бичом. Ежедневно «воровайки», как их прозвали в народе, увозят с городских улиц на штрафстоянки десятки автомобилей. И горожане вынуждены проходить удивительный квест «найди свой автомобиль», возмущаясь избирательности, изобретательности, хамству и безнаказанности «вороваек».

Дмитрий Санников