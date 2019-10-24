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19 Август 2019, 19:45

Новую котельную построили в Большом Камне

Котельная

Новую газомазутную котельную построили в Большом Камне, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

По словам заместителя главы региона, в прошлом году котельные Большого Камня не получили паспорт готовности на эксплуатацию котельных из-за плохого состояния коммунальной инфраструктуры и недостатка мощностей.

«В Большом Камне последние годы наблюдается дефицит мощностей, город последние годы развивается, там вводится в эксплуатацию много жилого фонда. Сейчас принимаются некоторые организационные решения по модернизации действующего теплового источника. Так, была построена новая газомазутная котельная, которая в ближайшее время будет входить в пуско-наладку», - рассказала Елена Пархоменко.

Она напомнила, что город Большой Камень в прошлом сезоне был настоящей точкой напряжения на карте Приморья.

«Наши специалисты еженедельно выезжали и анализировали ситуацию, связанную с подготовкой объектов, прежде всего это ремонт сетевых сетей и котельных. По всем вопросам, связанным с вопросами отопительного сезона, мы оказывали поддержку. На сегодня все потребители подключены, проблем с топливом мы не видим. Единственная проблема, которая есть, — это проблема дефицита мощностей, прежде всего, это рост потребителей. Поэтому уже был проработан новый механизм, который даст возможность дополнительных мощностей в период писковых нагрузок», - добавила Елена Пархоменко.

Все работы по подключению, в том числе и получение тарифа, должны будут завершиться до начала января.

Иван Крышан

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