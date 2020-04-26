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Новую льготу для малого бизнеса утвердил Мишустин
Малые и средние российские предприятия получили отсрочку по страховым взносам, сообщает ИА DEITA.RU.
В соответствии с указом Михаила Мишустина, опубликованным на портале правовой информации, малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.
Как следует из документа, отсрочка по страховым взносам будет действовать от четырех месяцев до полугода. После этого налоги и сборы можно будет выплачивать в рассрочку равными долями в течение года. На эту поддержку могут рассчитывать предприятия, зарегистрированные в реестре субъектов МСП.
В число пострадавших от пандемии коронавируса входят предприятия общественного питания, дополнительного образования, гостиничный бизнес, туризм и другие.
По последним данным на 25 апреля, за минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц. Общее число инфицированных по стране выросло до 74 588, умер за все время с начала эпидемии 681 человек, выздоровели 6250.