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Новую льготу для малого бизнеса утвердил Мишустин

Михаил Мишустин

Малые и средние российские предприятия получили отсрочку по страховым взносам, сообщает ИА DEITA.RU.

В соответствии с указом Михаила Мишустина, опубликованным на портале правовой информации, малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.

Как следует из документа, отсрочка по страховым взносам будет действовать от четырех месяцев до полугода. После этого налоги и сборы можно будет выплачивать в рассрочку равными долями в течение года. На эту поддержку могут рассчитывать предприятия, зарегистрированные в реестре субъектов МСП.

В число пострадавших от пандемии коронавируса входят предприятия общественного питания, дополнительного образования, гостиничный бизнес, туризм и другие.

По последним данным на 25 апреля, за минувшие сутки в России выявили 5 966 новых случаев заражение коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц. Общее число инфицированных по стране выросло до 74 588, умер за все время с начала эпидемии 681 человек, выздоровели 6250.

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